Российскому телеведущему Кучере запретили въезд в Украину

Российскому шоумену и телеведущему Оскару Кучере запретили въезд в Украину.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Кучера прибыл в страну, имея вид на жительство в Украине. Однако пограничники выяснили, что он незаконно посещал временно оккупированный Крым.

«Сегодня иностранец, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины, покидал Украину рейсом Киев — Варшава. После оформления его на вылет пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства», — отметили в ГПСУ.

Также Госпогранслужба готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы с просьбой аннулировать Кучере удостоверение, дающее ему право на временное проживание в Украине.

Пограничники не называют имени нарушителя, однако издание «Украинская правда» сообщает, что речь идет именно о Кучере.