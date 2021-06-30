Новости

Российскому телеведущему Кучере запретили въезд в Украину

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
Российскому телеведущему Кучере запретили въезд в Украину

Facebook / Oskar Kuchera

Российскому шоумену и телеведущему Оскару Кучере запретили въезд в Украину.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Кучера прибыл в страну, имея вид на жительство в Украине. Однако пограничники выяснили, что он незаконно посещал временно оккупированный Крым.

«Сегодня иностранец, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины, покидал Украину рейсом Киев — Варшава. После оформления его на вылет пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства», — отметили в ГПСУ.

Также Госпогранслужба готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы с просьбой аннулировать Кучере удостоверение, дающее ему право на временное проживание в Украине.

Пограничники не называют имени нарушителя, однако издание «Украинская правда» сообщает, что речь идет именно о Кучере.

  • Ранее Министерство культуры на основании нового письма от Службы безопасности исключило российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает оккупацию Крыма, из перечня лиц, угрожающих нацбезопасности.
  • Перед этим Украина внесла российского телеведущего Сергея Дружко в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.