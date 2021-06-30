Глава избирательной комиссии Киева предстанет перед судом за фальсификацию выборов

Председателя одной из участковых избирательных комиссий Киева будут судить за подделку избирательной документации, что могло повлиять на результаты местных выборов, которые проходили 25 октября 2020 года.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, глава комиссии в Дарницком районе подделала и подала в территориальную избирательную комиссию уточненный протокол подсчета голосов, в который внесла на 40 голосов больше в пользу одной из политпартий.

Факт подделки установили, когда территориальная комиссия принимала уточненный протокол.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя. Ей грозит от 7 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет.