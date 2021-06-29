Получили слишком дорогие подарки и действовали в собственных интересах. НАПК направило в суд админпротоколы по четырем нардепам

Национальное агентство по предупреждению коррупции за две недели составило и направило в суд 99 административных протоколов, в частности в отношении четырех нардепов.

Речь идет об Артеме Нагаевском и Максиме Гузенко от «Слуги народа», Илье Киве от ОПзЖ и Иванне Климпуш-Цинцадзе от «Европейской солидарности», сообщает НАПК.

В частности, в отношении Кивы и Нагаевского протоколы составлены за нарушение требований по предотвращению конфликта интересов.

Так, Нагаевский дважды обратился в Министерство внутренних дел с депутатским обращением по вопросу, который касался его личных интересов. Кива же сделал подобное, обратившись в Государственному бюро расследований.

По Гузенко и Климпуш-Цинцадзе протоколы составлены из-за получения слишком дорогих подарков.

Гузенко в 2020 году получил в подарок целый комплекс услуг: проживание, авиаперелет, питание, услуги по конференции, экскурсионное и транспортное обслуживание, страховку.

Климпуш-Цинцадзе во время пребывания в должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины получила в подарок авиаперелет.

В Украине определены четкие правила и ограничения относительно получения подарков чиновниками. Статья 23 закона Украины «О предотвращении коррупции» запрещает принимать подарок, стоимость которого превышает один прожиточный минимум — сейчас это 2 270 гривен.