Получили слишком дорогие подарки и действовали в собственных интересах. НАПК направило в суд админпротоколы по четырем нардепам

Национальное агентство по предупреждению коррупции за две недели составило и направило в суд 99 административных протоколов, в частности в отношении четырех нардепов.
Речь идет об Артеме Нагаевском и Максиме Гузенко от «Слуги народа», Илье Киве от ОПзЖ и Иванне Климпуш-Цинцадзе от «Европейской солидарности», сообщает НАПК.
В частности, в отношении Кивы и Нагаевского протоколы составлены за нарушение требований по предотвращению конфликта интересов.
Так, Нагаевский дважды обратился в Министерство внутренних дел с депутатским обращением по вопросу, который касался его личных интересов. Кива же сделал подобное, обратившись в Государственному бюро расследований.
По Гузенко и Климпуш-Цинцадзе протоколы составлены из-за получения слишком дорогих подарков.
- Гузенко в 2020 году получил в подарок целый комплекс услуг: проживание, авиаперелет, питание, услуги по конференции, экскурсионное и транспортное обслуживание, страховку.
- Климпуш-Цинцадзе во время пребывания в должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины получила в подарок авиаперелет.
В Украине определены четкие правила и ограничения относительно получения подарков чиновниками. Статья 23 закона Украины «О предотвращении коррупции» запрещает принимать подарок, стоимость которого превышает один прожиточный минимум — сейчас это 2 270 гривен.
- В ноябре 2020 года журналисты из программы «Схемы» установили, что через четыре дня после присяги народный депутат Артем Нагаевский направил обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой «принять меры полицейского реагирования» по преступлению, совершенному против него лично. И так он обращался дважды по разным делам. Из ответа Авакова выяснилось, что оба дела открыли по требованию самого депутата из-за якобы похищения его имущества.