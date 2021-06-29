«Укрпочта» продлила контракт с гендиректором Смелянским еще на 2 года. Это будет его последний срок

Наблюдательный Совет «Укрпочты» продлил контракт с действующим ее главой Игорем Смелянским еще на 2 года — до 2023. Это будет его последний срок на посту. Об этом сам Смелянский сообщил в Facebook.

«Я хочу вам сегодня сообщить, что после единодушной поддержки моей кандидатуры Наблюдательным советом, я продолжу руководить компанией до 30 июня 2023 года. У меня и команды много планов (о них напишу 1 июля) и только 2 года, чтобы все успеть, ведь это мой последний срок на этом посту. Да, последний», — заявил Смелянский.

Он уточнил, что Наблюдательный совет не проводил конкурс, поскольку это продолжение действующего контракта.

Напомним, что Смелянский пришел на должность в 2016 году, а 17 августа 2018 года с ним подписали новый трехлетний контракт на эту должность, который заканчивается 30 июня 2021 года. До государственного сектора Смелянский был директором по интеграции активов в «Промсвязьбанк» и работал в Нью-Йорке в аудиторской компании KPMG.