Колумбия предлагает вознаграждение в почти $800 тысяч за информацию о тех, кто обстрелял вертолет с президентом

Колумбия предложила вознаграждение в размере $796 тысяч за информацию о тех, кто напал на вертолет президента. Об этом сообщает BBC.

Самолет президента Ивана Дуке приближался к аэропорту в городе Кукута недалеко от границы с Венесуэлой, когда его обстреляли. На опубликованных позднее фотографиях видны пулевые отверстия в винте и хвосте вертолета. На борту никто не пострадал. Министр обороны Диего Молану, который также находился на борту самолета, предложил награду за любую информацию, которая выведет на виновных.

Между тем национальная полиция объявила, что в районе Кукута обнаружили две винтовки (АК-47 и винтовку калибра 7,62), которые, по ее словам, использовались во время нападения. У винтовки калибра 7,62 было якобы «клеймо вооруженных сил Венесуэлы».

Кто стоит за этим нападением пока не известно.

Вертолет обстреляли, когда он заходил на посадку в районе Кататумбо. Этот район простирается на колумбийско-венесуэльской границе и является одним из основных регионов страны для выращивания коки — ключевого ингредиента наркотического кокаина. Кроме этого, в регионе Кататумбо действует группировка коммунистов «Армия национального освобождения». Она ведет борьбу с 1964 года и считается террористической организацией не только в Колумбии, но и в США и Евросоюзе.