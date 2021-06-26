В Риме Колизей впервые в своей истории открывает подземелья

В Риме публике впервые покажут подземелья Колизея, которое называется гипогей — помещение, где гладиаторы и животные ждали, прежде чем появиться на арене. Об этом сообщает CNN.

Теперь туристы смогут пройтись по коридорам по деревянной платформе и полюбоваться арками, которые соединяли между собой комнаты. Ранее подземелье освещалось свечами, но сейчас, после двух тысяч лет постепенного разрушения уровня земли вокруг, туда проникает солнечный свет.