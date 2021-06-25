СБУ разоблачила сеть интернет-агентов, которые действовали по заказу российских спецслужб

Служба безопасности обнаружила сеть из 10 интернет-агентов, которые выполняли заказ российских спецслужб.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

«СБУ разоблачила межрегиональную сеть агитаторов, которые осуществляли враждебные информационные операции по заказу иностранных спецслужб. Злоумышленники распространяли через интернет призывы к изменению границ государственной границы и свержению конституционного строя в Украине», — говорится в сообщении.

Операции провели в Киеве, Мариуполе, а также в Сумской, Черкасской, Винницкой и Закарпатской областях.

«Во время следственных действий у пропагандистов обнаружена компьютерная техника, оборудование и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас восьми злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности, еще двое — приговорены к лишению свободы», — подчеркнули в СБУ.