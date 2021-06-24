Верховный суд Японии подтвердил, что у супругов должна быть одна фамилия. ООН призывала изменить эти законы

Верховный суд Японии постановил, что законы, обязывающие японские пары выбирать одну фамилию, соответствуют конституции. Соответствующее решение он принял на основе исков трех пар, которые хотели сохранить свои фамилии после брака.

Об этом сообщает CNN.

Пары утверждали, что эти нормы закона носят дискриминационный характер. Это не первый раз, когда возникают дебаты на эту тему — в 2015 году Верховный суд отклонил аналогичный иск, поданный пятью истцами, которые хотели, чтобы жены сохранили свою девичью фамилию.