Центр Разумкова: Зеленский — лидер электоральных симпатий, в Раду прошли бы 5 партий

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский: за него проголосовали бы 22% из всех опрошенных или 32% из тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова.

За Порошенко намерены голосовать соответственно 11% и 17% опрошенных, а за Юрия Бойко — 9% и 13%. За лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко — 7% и 10%, а за лидера «Силы и чести» Игоря Смешко — соответственно 4% и 7%.

Зеленский в случае соперничества во втором туре с Порошенко получил бы 33% голосов всех опрошенных или 60% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. Порошенко — соответственно 20% и 40%.

Что касается выборов в Верховную Раду, то если бы они состоялись в ближайшее время, в нее прошли бы 5 партий, которые смогли преодолеть 5% барьер. Наибольшую поддержку избирателей получила бы «Слуга народа» (за нее готовы отдать свой голос 18% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился с выбором). За партию «Европейская солидарность» готовы отдать свой голос соответственно 12% и 19% опрошенных, за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 10% и 15%, за «Батьківщина» — 7% и 10,5%, а за партию Смешко «Сила и Честь» — 4% и 6%.

Что касается партии «Голос», то ее поддерживает 1% избирателей с обеих категорий.

1 2

Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Центр Разумкова

Исследования проводились с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Всего опросили 2 018 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.