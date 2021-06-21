Взрыв в доме под Киевом: спасатели нашли тело одного погибшего

В селе Белогородка под Киевом в одной из квартир пятиэтажного дома, где произошел взрыв, спасатели нашли тело одного погибшего.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

«В одной из квартир звеном ГДЗС обнаружено тело одного погибшего», — отметили там.

В ГСЧС подчеркнули, что в 16:28 пожар в доме локализован. Два человека были госпитализированы, а всех жителей дома эвакуировали.

Свои соболезнования в связи с гибелью человека в пожаре уже выразил президент Владимир Зеленский.

«Искренние соболезнования в связи с гибелью человека в результате взрыва в 5-этажке в Белогородке Киевской области. Причины трагедии должны быть установлены как можно быстрее. Местные власти и ОГА должны предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих жилищ», — заявил он.