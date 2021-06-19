«Это неприемлемо». Меркель напомнила России, что ЕС не признает аннексию украинского Крыма

Германия «тесно связана с Россией» исторически и экономически, но несмотря на это, ЕС не может принять российскую аннексию украинского Крыма.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в речи по случаю приближающейся 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР.

Также, по ее словам, Берлин «огорчает то, что активность гражданского общества в России, а также в Беларуси, в последнее время ограничена — более того, стала невозможной».

«Когда мирные демонстранты и неугодные представители оппозиции оказываются за решеткой, это накладывает тяжелый отпечаток на наши отношения. И все же мы, как и раньше, нуждаемся в диалоге с Россией. Наши страны тесно связаны с исторической, общественной и экономической точек зрения», — отметила Меркель.

Она также добавила, что аннексия Россией украинского Крыма и поддержка сепаратистов на Востоке Украины является нарушением международного права.

«Для Германии, как и для всего Европейского Союза, это неприемлемо», — подчеркнула канцлер.