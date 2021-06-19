В Великобритании могут изменить политику вылова осьминогов, поскольку они «чувствуют боль и радость»

В Великобритании власти планируют принять закон, который будет защищать животных, «наделенных чувствами». Сейчас в законопроект включили рыб и других позвоночных, однако ученые говорят, что омары и осьминоги тоже заслуживают попасть в список, поскольку они могут «чувствовать боль и радость».

Если омаров и осьминогов включат в законопроект, то власть будет вынуждена изменить политику по отлову этих животных, сообщает The Guardian.

Законопроект о благосостоянии животных признает, что некоторые животные могут быть наделены такими чувствами, как боль, страдания, радость, поэтому они нуждаются в дополнительной защите.

Впрочем Консервативный фонд благосостояния животных считает, что в законопроект необходимо включить некоторых беспозвоночных, поскольку они «невероятно умны». Например, омары и осьминоги законодательно не защищены, потому что их не признают созданиями, которые могут иметь сложные чувства.