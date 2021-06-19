Евро-2020: Англия и Шотландия сыграли вничью

Сборная Англии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 сыграла вничью со сборной Шотландии. Матч на лондонском стадионе «Уэмбли» завершился со счетом 0:0.

На протяжении всего матча на соперника «давила» Англия, но Шотландия умело построила защиту. При этом шотландцы за игру провели больше ударов (11) по воротам противника. Англичане сделали 9 ударов.

В группе D первое и второе место занимают сборные Англии и Чехии, а третье и четвертое хорваты и шотландцы.

В 3-м туре группового этапа Англия и Чехия будут играть 22 июня. В этот же день пройдет матч между Шотландией и Хорватией. Сегодня, 18 июня, Чехия и Хорватия также сыграли вничью — 1:1.