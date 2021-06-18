В Индонезии сотни вакцинированных медиков заболели COVID-19. Их прививали препаратом от компании Sinovac

Более 350 индонезийских врачей и медицинских работников заболели COVID-19, несмотря на то, что они были привиты вакциной Sinovac. Десятки медиков пришлось госпитализировать с высокой температурой и низким уровнем кислорода в крови.

Однако сотни других врачей переносят болезнь бессимптомно, сообщает СNN.

Руководитель районного управления здравоохранения Кудуса в Центральной Яве Бадай Исмойо обеспокоен из-за эффективности некоторых вакцин против более заразных вариантов вирусов, например «индийского» штамма. Впрочем чиновник признает, что большинство больных медиков чувствуют себя хорошо и не нуждаются в госпитализации.

Индонезийские медицинские работники были одними из первых, кто получил прививку, когда в январе начался процесс вакцинации. По данным Индонезийской медицинской ассоциации (IDI), почти все получили вакцину против COVID-19, разработанную китайской биофармацевтической компанией Sinovac.