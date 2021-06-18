В Индонезии сотни вакцинированных медиков заболели COVID-19. Их прививали препаратом от компании Sinovac

Более 350 индонезийских врачей и медицинских работников заболели COVID-19, несмотря на то, что они были привиты вакциной Sinovac. Десятки медиков пришлось госпитализировать с высокой температурой и низким уровнем кислорода в крови.
Однако сотни других врачей переносят болезнь бессимптомно, сообщает СNN.
Руководитель районного управления здравоохранения Кудуса в Центральной Яве Бадай Исмойо обеспокоен из-за эффективности некоторых вакцин против более заразных вариантов вирусов, например «индийского» штамма. Впрочем чиновник признает, что большинство больных медиков чувствуют себя хорошо и не нуждаются в госпитализации.
Индонезийские медицинские работники были одними из первых, кто получил прививку, когда в январе начался процесс вакцинации. По данным Индонезийской медицинской ассоциации (IDI), почти все получили вакцину против COVID-19, разработанную китайской биофармацевтической компанией Sinovac.
Всемирная организация здравоохранения призвала Индонезию усилить карантинные ограничения на фоне новой волны пандемии, вызванной распространением мутировавших штаммов коронавируса.
Сплеск заражений наблюдается в провинциях, расположенных на самом густонаселенном острове Индонезии — Ява.
Отметим, Украина уже получила 1,7 миллиона доз вакцины CoronaVac от фармацевтической компании Sinovac. В целом государство законтрактовало 1,9 миллиона доз этого препарата.
- CoronaVac — вакцина, которую производит китайская компания Sinovac Biotech. Ее главный компонент — нежизнеспособные вирусные частицы. Они не могут вызывать болезнь, но провоцируют иммунную реакцию. Такую технологию используют для производства многих других вакцин, например, против полиомиелита и дифтерии. Для полноценной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в две недели.
- Ранее исследования вакцины в Бразилии показали, что эффективность препарата составляет только 50,38%. Впоследствии украинская фармкомпания «Лекхим» сообщила, что в Турции завершилась третья фаза клинических испытаний вакцины, где ее эффективность оценили в 83,5%.
- Последнее исследование вакцины в Индонезии показало, что препарат обладает почти 100%-ной защитой от осложнений COVID-19, однако производитель пока отказался комментировать эти данные.
- Тем временем в Индонезии в сельских районах местные власти и полиция выдают вакцинированным людям живых цыплят, чтобы мотивировать население прививаться против коронавируса.