Украина запретила въезд лидеру группы «Земляне»

Министерство культуры и информационной политики внесло российского музыканта Сергея Скачкова, лидера группы «Земляне» в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Об этом свидетельствует обновленный перечень на сайте министерства.
Скачкова внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности, по представлению Службы безопасности Украины. На данный момент в этом перечне находится 200 человек.
Советско-российская группа «Земляне» известна песнями «Трава у дома» и «Каскадёры». По данным СМИ, музыканты выступали в Крыму во время незаконного «референдума» о присоединении к России в 2014 году, а в 2016 году выступали на оккупированном Донбассе.
- Ранее Министерство культуры и информационной политики в мае внесло трех граждан России и двух граждан Польши в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, из-за съемок фильма в оккупированном Россией Крыму.
- Перед этим солисту беларусской группы «Песняры» Валерию Дайнеко и российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину за незаконные визиты в оккупированный Крым.