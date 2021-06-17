В Житомирской области задержали самолет, который незаконно прилетел из Румынии. Ан-2 пытался уйти от пограничников

В Житомирской области задержали самолет Ан-2, который незаконно прилетел из Румынии и приземлился возле Бердичева.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Как отмечается, самолет пересек границу в Черновицкой области, а затем приземлился на аэродроме возле города Бердичева.
Когда на место приземления самолета прибыли пограничники, Ан-2 начал движение и поднялся в воздух. Впоследствии на аэродроме задержали человека, который с земли координировал действия экипажа самолета.
После этого Ан-2 вновь совершил посадку. На борту самолета было три человека, их тоже задержали. Во время осмотра места происшествия обнаружили радиостанции, фонари и другие принадлежности для организации незаконных взлета и посадки.
Действия задержанных квалифицируются как нарушение правил международных полетов и незаконное пересечение госграницы Украины. О правонарушениях сообщили правоохранителям. Все обстоятельства выясняются.
- Ранее румынские пограничники на таможенном пункте «Исакча» задержали крупную партию контрабандного оружия и боеприпасов. В грузовике, который въехал из Украины, обнаружили 143 ящика с 2 850 новыми пистолетами и патронами к ним.