В Житомирской области задержали самолет, который незаконно прилетел из Румынии. Ан-2 пытался уйти от пограничников

В Житомирской области задержали самолет Ан-2, который незаконно прилетел из Румынии и приземлился возле Бердичева.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, самолет пересек границу в Черновицкой области, а затем приземлился на аэродроме возле города Бердичева.

Когда на место приземления самолета прибыли пограничники, Ан-2 начал движение и поднялся в воздух. Впоследствии на аэродроме задержали человека, который с земли координировал действия экипажа самолета.

После этого Ан-2 вновь совершил посадку. На борту самолета было три человека, их тоже задержали. Во время осмотра места происшествия обнаружили радиостанции, фонари и другие принадлежности для организации незаконных взлета и посадки.

Действия задержанных квалифицируются как нарушение правил международных полетов и незаконное пересечение госграницы Украины. О правонарушениях сообщили правоохранителям. Все обстоятельства выясняются.