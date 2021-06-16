Правительство одобрило концепцию проекта «Президентский университет». Что она предлагает?

Кабинет министров Украины утвердил концепцию реализации проекта «Президентский университет».

Об этом сообщают Министерство образования и науки и глава ведомства Сергей Шкарлет.

По словам министра, «Президентский университет» будет современным инновационным образовательным и научным центром, который будет внедрять эффективные образовательные стратегии. Концепция предусматривает методику обучения по принципу «30% теории и 70% практики». Для этого в университет привлекут лучших преподавателей и экспертов.

По замыслу, проект должен реализовать интеллектуальный и творческий потенциал украинцев, что обеспечит подготовку высокопрофессиональных кадров-лидеров для стратегических отраслей развития страны.

«Формат проекта позволит выявить и преодолеть ограничения для эффективной деятельности учреждения высшего образования, внести при необходимости изменения в нормативно-правовые акты, устанавливающие правовые, организационные и финансовые основы функционирования и развития системы высшего образования в сфере научной и инновационной деятельности», — отметили в ведомстве.

Сам университет должен сочетать в себе высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность. На этой модели отработают бизнес-процессы управления университетом, методы обучения, инновационные формы сотрудничества с бизнесом и более тесное взаимодействие с академическими учреждениями.

В университете планируется готовить специалистов и проводить исследования по следующим направлениям: информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; энергетические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; глобализация и международные коммуникации.

«На территории будущего университета предлагается разместить новые учебно-лабораторные корпуса, исследовательский центр, клинику, бизнес-центр, объекты социальной сферы, а также зону рекреации и спорта», — заявляют в министерстве.