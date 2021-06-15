Президенты Турции и Азербайджана договорились о военном сотрудничестве. Документ подписали в Нагорном Карабахе

Шуша — один из ключевых городов Нагорного Карабаха. Его потеря армянскими военными стала одним из завершающих событий конфликта осенью 2020 года. В связи с этим Эрдогана обвинили в прямой поддержке боевых действий в Карабахе.

«Мы создали качественно новые связи. И все пункты этой декларации являются гарантом нашего будущего сотрудничества», — сказал Алиев и охарактеризовал документ как «уникальный пример союзничества в мире».

Он также подтвердил, что военное сотрудничество является важной частью подписанного документа. Ранее СМИ сообщали, что декларация может предусматривать и создание в Азербайджане турецких военных баз.

«В декларации отражены важные вопросы, такие как сотрудничество на международном уровне, политические, экономические, торговые отношения, культура, образование, спорт, энергетическая безопасность, значение Южного газового коридора. Все вопросы очень важные, но я бы хотел остановиться на двух. Это сотрудничество Азербайджана и Турции в сфере оборонной промышленности и взаимная военная помощь», — подчеркнул Алиев.

В свою очередь Эрдоган сообщил о совместных планах по восстановлению Карабаха и заявил о намерении открыть в Шуше генеральное консульство Турции.