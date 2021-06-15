В Киевской области полиция разоблачила врачей на торговле вакцинами от коронавируса

Полиция обнаружила незаконную торговлю вакцинами в одном из интернатов Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Полицейские провели обыски в помещениях одного из психоневрологических интернатов области и в административных помещениях областной территориальной общины. Руководители этих учреждений продавали посторонним лицам вакцину против коронавируса, которая была выделена для пациентов заведения.

Так, в рамках механизма COVAX ряд государственных учреждений получил вакцину для прививки незащищенных слоев населения. Однако, чиновники интерната и Бородянского поселкового совета указанные препараты продавали лицам, которые не подпадают под перечень приоритетных слоев I и II этапов вакцинации. Правоохранители зафиксировали 14 случаев продажи вакцин.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 3 и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества, или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Должностным лицам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.