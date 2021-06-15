Зеленский: «Центрэнерго» и Одесский припортовый завод подготовлены к продаже

Государство подготовило к продаже свою долю в «Центрэнерго» и Одесском припортовом заводе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на всеукраинском форуме «Украина 30. Экономика без олигархов», сообщает Интерфакс-Украина.

«Считаю, что важна приватизация Центрэнерго. На сегодня мы почистили компанию от многих влиятельных групп и Центрэнерго открыта к продаже. Так же и Одесский припортовый завод. Я считаю, что он сегодня готов», — сказал он.

Зеленский отметил, что при продаже крупных предприятий важными являются обязательства потенциальных инвесторов вкладывать в модернизацию предприятий, а также стабильное поступление налогов от их хозяйственной деятельности.

«Важно, не сколько на входе получит государство, а сколько потом — от налогов ежемесячно, ежегодно. Бизнес — это не про купи-продай, это не о посредничестве, бизнес — это постоянное вложение денег в технологии, в идее», — сказал президент.