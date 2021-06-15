Суд во Франции оштрафовал IKEA на миллион евро по делу о слежке за своими сотрудниками

Суд во Франции оштрафовал шведского производителя мебели IKEA на €1 миллион после того, как выяснилось, что компания следит за своими сотрудниками.

Об этом пишет BBC.

Бывший глава французского отделения IKEA Жан-Луи Байо получил два года условно и должен выплатить штраф в €50 тысяч.

IKEA France в суде рассматривается как юридическое лицо вместе с несколькими ее бывшими руководителями. Прокуроры утверждают, что французское подразделение создало «шпионскую систему». Среди 15 человек на скамье подсудимых — руководители высшего звена (в частности, бывший генеральный директор и бывшие менеджеры магазинов) и четверо полицейских, которые передавали конфиденциальную информацию. Обвинения против них включают незаконный сбор личной информации, получение незаконно собранной личной информации и нарушение профессиональной конфиденциальности.

Обвинения впервые появились в 2012 году после того, как инсайдер IKEA слил сатирической газете Le Canard Enchaîné электронную переписку между компанией и частной охранной фирмой. В письмах говорилось, что фирма якобы стремилась получить доступ к информации о своих действующих и потенциальных сотрудниках из полицейской базы данных. Также в материалах дела говорится, что компания хотела узнать размер зарплаты отдельных клиентов.