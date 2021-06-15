Евро-2020: Испания и Швеция сыграли вничью, лидер группы Е — Словакия

Сборные Испании и Швеции (Группа Е) сыграли вничью (0:0) в матче первого тура группового турнира Евро-2020, который проходил в испанской Севилье.

Испанцы почти всю игру владели мячом, но упустили несколько возможностей открыть счет. У шведов шанс забить дважды. Испанцы нанесли 17 ударов по воротам, а шведы — 4. За матч была всего одна желтая карточка — ее получил шведский защитник Микаэль Лустиг.

Обе команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе Е. В этой группе лидирует сборная Словакии (три очка), которая обыграла Польшу со счетом 2:1. У поляков ноль очков и последнее место.

19 июня в следующем туре Испания будет играть с Польшей, а 18 июня Швеция со Словакией.