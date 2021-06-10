Скандал с формой сборной Украины: президент УАФ Павелко отправился на переговоры с УЕФА

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко вылетел в Рим, где проведет переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу ситуации с дизайном формы сборной Украины.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, накануне УАФ получила письмо от союза о новых решениях, принятых в отношении формы национальной сборной Украины по футболу.

«В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом «Героям слава!». Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины! Он футбольный и именно поэтому был утвержден УЕФА. Несколько дней назад это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза по новому дизайну формы нашей сборной», — отметил Павелко.

Он добавил, что украинская ассоциация всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми в своей работе руководствуются высшие футбольные органы.

В Офисе президента заявили, что лозунг, который требует убрать УЕФА, не вызывает никаких претензий. «Наши футболисты на полях Европы будут пытаться прославить свою страну. Поэтому лозунг «Слава Украине!» на форме национальной сборной абсолютно правильный и не может вызвать никаких претензий. И когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, слышит «Слава Украине!», то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ «Героям Слава!». Эти фразы записаны в душе каждого украинца», — говорится в комментарии для «Украинской правды».