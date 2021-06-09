В Австрии хотят до начала июля полностью отменить все карантинные ограничения

Австрийское правительство хочет до 1 июля отменить почти все карантинные ограничения. Останется только необходимость использования COVID-паспортов.

Об этом пишет издание The Local.

Начало ослабления карантина запланировано на 10 июня. В частности, маску разрешат не носить на открытых площадках тем, кто был вакцинирован, выздоровел от коронавируса или имеет отрицательный тест.

Ресторанам разрешат работать до 24 часов, а за столом смогут размещаться до 8 человек.

Также необходимо будет предъявлять везде COVID-паспорта, которые будут подтверждать вакцинацию или наличие антител.