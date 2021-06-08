Суд Гааги оставил в силе пожизненный приговор сербскому генералу Младичу. Байден назвал решение историческим

Трибунал ООН в Гааге утвердил пожизненный приговор бывшему командующему боснийских сербов, генералу Ратко Младичу.

Об этом сообщает ВВС.

Апелляционная палата подтвердила вердикт суда 2017 года, оставив в силе наказание за преступления, совершенные в 1992—1995 годах во время войны в Югославии.

Младича признали виновным в убийствах, преступлениях против человечности, терроре, нападениях на гражданских лиц и захвате заложников. В целом он признан виновным по 10 пунктам из 11 — за военные преступления в Боснии и Герцеговине, в том числе за геноцид мусульман в Сребренице в 1995 году, когда казнили около 8 тысяч человек.