Лидер немецких «Зеленых» Габек раскритиковал правительство страны: Не понимаю, почему мы поставляем оружие Египту, но не Украине

Сопредседатель партии «Зеленых» Германии Роберт Габек раскритиковал немецкое правительство за нежелание поставлять Украине оборонительное вооружение, отметив, что запрос украинских властей о поставках оправданный.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, сообщает «Европейская правда».

«Немецкое правительство поставляет танки, составные ракет и подводные лодки таким странам как Египет, который разжигает гражданскую войну в Йемене, что является одной из крупнейших гуманитарных катастроф нашего времени. Но Украине, подвергшейся нападению, не поставляют ни транспорт для перевозки раненых, ни приборы для разминирования, ни списанные внедорожники или приборы ночного видения. Я не понимаю, как такой политикой [правительства Германии] можно еще хвастаться», — заявил Габек.

Он подчеркнул, что ситуация в Украине для Европейского союза и его безопасности «носит решающее значение».

«Украина имеет целый ряд внутриполитических проблем, прежде всего коррупцию. Однако народ выбрал либеральную демократию. За этот политический курс люди лишались жизни на Евромайдане. Россия отреагировала аннексией Крыма и разжиганием войны на Донбассе. Мой визит [недавно он посещал Украину] был призван напомнить, что борьба Украины — это борьба самой Европы», — отметил Габек.