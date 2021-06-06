Глава Европарламента призвал ЕС принять в свой состав страны Западных Балкан

Глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал Евросоюз принять в свой состав страны Западных Балкан.
Об этом пишет «Радио Свобода».
«Расширение может принести большую выгоду как региону, так и Европе в целом, помогая обеспечить стабильный, процветающий и мирный континент», — пояснил он.
Но Сассоли подчеркнул, что вступление стран Западных Балкан в ЕС напрямую зависит от проведения там необходимых реформ.
Северные и восточные балканские страны уже входят в состав ЕС. К Западным Балканам относят Сербию и Черногорию, с которыми ЕС уже ведет переговоры о вступлении, а также Албанию и Северную Македонию, которых официально считают кандидатами на вступление. Также еще Босния и Герцеговина и Косово, которые также называют потенциальными кандидатами на вступление в ЕС.
- В мае Украина, Молдова и Грузия основали новый формат сотрудничества под названием «Ассоциированное трио». Они будут совместно заниматься евроинтеграцией для вступления в ЕС в будущем.