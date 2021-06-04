СБУ о возвращении в Украину экс-регионала Левченко: Дело закрыли в феврале, его сняли с розыска

Уголовное производство в отношении бывшего нардепа от Партии регионов Николая Левченко, открытое в 2014 году Службой безопасности Украины, было закрыто в феврале 2021 года.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в комментарии «Радио Свобода».
«Что касается возвращения в Украину Левченко, то это связано с тем, что в 2021 году, по представлению старшего следователя Нацполиции, оперативно-розыскное дело в отношении него закрыто, а Левченко снят с розыска», — сообщили в ведомстве.
В спецслужбе отметили, что в 2014 году касательно Левченко начали уголовное производство по ч. 2 статьи 110 и ч. 3 статьи 161 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений).
В 2015 году Левченко сообщили о подозрении, а Апелляционный суд Киева дал разрешение на его задержание. Однако впоследствии Генпрокуратура передала производство следователям Нацполиции. В апреле 2020 года процессуальный руководитель по делу принял решение о закрытии производства против Левченко, а уже в феврале 2021 года следователи Нацполиции закрыли дело.
В СБУ добавили, что «особое внимание уделяют лицам, которые в той или иной степени способствовали или продолжают способствовать стране-агрессору», однако ведомство может действовать исключительно в рамках закона и своих полномочий в таких ситуациях.
- 4 июня адвокат экс-регионала Левченко сообщил, что бывший депутат вернулся в Украину. Его защитник заявил, что Левченко выиграл в Европейском суде по правам человека.
- Левченко находился в розыске в Украине с 2015 года. Долгое время политик жил в России.