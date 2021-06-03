Нардепы призвали СНБО снять санкции с бойцов добровольческого батальона имени шейха Мансура

Несколько десятков народных депутатов во время заседания Верховной Рады выступили с заявлением в котором призвали Совет национальной безопасности и обороны снять санкции с некоторых добровольцев, воевавших на Донбассе.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Депутат от «Европейской солидарности» Ахтем Чийгоз обратил внимание на то, что в санкционном перечне оказались граждане России, воевавших на Донбассе на стороне Украины в составе добровольческого батальона имени шейха Мансура.

Выступил также представитель «Голоса», ветеран и участник обороны Донецкого аэропорта Андрей Шараськин. Он отметил, что с 2014 года участие в противодействии российской агрессии участвовали представители разных национальностей.

«На призыв украинской власти откликнулись не только украинцы со всего мира, но и дагестанцы, грузины, чеченцы и русские, которых сразу преступное, уголовное правительство Путина объявило врагами и объявило об их преследовании. Вы сами прекрасно видели и помните, были многочисленные видеообращения, направленные как раз нашим собратьям по оружию чеченцам, о том, что «это не ваша война, уходите, правительство Украины вас предаст... Это не честь — отдавать на растерзание врагу своих собратьев. Это не честь и не достоинство и низко так поступать с теми, кто стоит бок о бок за нашу и свою свободу», — подытожил он.

Издание отмечает, что под санкциями, которые СНБО ввел против представителей криминального мира, оказался и начальник штаба батальона Муслим Идрисов. По сообщению бывшего депутата Борислава Березы, в составе добровольческого батальона также воевали Умхан Автаев и Салман Сайнароев. Они имеют российское гражданство и, согласно указу президента Владимира Зеленского, могут быть выдворены в Россию.