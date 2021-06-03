МИД обнародовал для украинцев новые правила въезда в Турцию. Они начнут действовать с 4 июня

С завтрашнего дня, 4 июня, начинают действовать новые правила въезда в Турцию для иностранцев, в том числе для украинцев.

Министерство иностранных дел публикует перечень нововведений.

Для въезда украинцам необходимо будет предъявить одно из перечисленного — отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (сделанный не позднее 72 часов до приезда), результат экспресс-теста на определение антигена (не позднее 48 часов), документ о полной вакцинации (завершена не позднее 14 дней) или документ, который подтверждает, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Вышеперечисленные документы должны быть на английском языке.

От этих обязательств освобождаются транзитные пассажиры, дети до 6 лет и члены экипажей самолетов.