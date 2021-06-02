На украинский рынок заходит немецкий лоукост Eurowings

Немецкая лоукост-авиакомпания Eurowings, которая входит в концерн Lufthansa Group, начнет полеты в Украину.
Об этом пишет avianews.
Первые рейсы будут выполняться из Дюссельдорфа в Киев. Начнутся они с 1 сентября три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.
Билеты на свои рейсы Eurowings продает от 50 евро в одну сторону. В него входит также перевозка ручной клади весом до 8 кг.
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