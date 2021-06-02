Netflix в фильме «Брат 2» перевел слово «бандеровец» как «украинский нацистский коллаборационист». Но позже исправился

Стриминговый сервис Netflix в субтитрах к российскому фильму «Брат 2», который вышел на платформе 1 июня, сначала перевел слово «бандеровец» как «украинский нацистский коллаборационист» («Ukrainian Nazi collaborator»). Но вскоре после замечаний перевод исправили.

Об этом сообщила нардеп от партии «Голос» Александра Устинова в Facebook.

Она рассказала, что обратилась к украинцам, работающих в Netflix. Теперь, по ее словам, слово «бандеровец» в субтитрах к фильму переведено как «banderite».

«Вчера понеслась зрада о том, что Netflix перевел «бандеровец» в фильме «Брат», как «Ukrainian Nazi collaborator». Народные депутаты уже начали писать коллективные запросы на компанию, а я просто написала украинцам с Кремневой долины [...] Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен», — написала Устинова.

В оригинале фильма «Брат 2» диалог звучит так: «- Слышь, земляк, а где здесь русские живут? — Москаль мені не земляк. — Бандеровец?»

«Брат» и «Брат 2» — российские боевики 1997 и 2000 года. С 2015 года показ этих лент запрещен в Украине.