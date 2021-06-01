Макрон призвал США и Данию объяснить информацию о шпионаже за Меркель

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Данию и США разъяснить информацию о шпионаже за канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом французский лидер заявил во время немецко-французского министерского совета накануне, реагируя на расследование группы журналистов, сообщает Deutsche Welle.

Макрон подчеркнул, что слежка за союзниками недопустима, и отметил, что Берлин и Париж ожидают полной открытости от датской и американской стороны.

Меркель тоже указала на недопустимость «шпионажа за друзьями». Немецкий канцлер отметила, что Берлин «успокоен» позицией власти Дании, которая является «хорошей основой для установления доверительных отношений в дополнение к разъяснению фактов».

Официальный Копенгаген уже отмежевался от причастности к шпионажу — министр обороны Дании Трине Брамсен подчеркнул, что систематическое прослушивание близких союзников неприемлемо.

О чем идет речь?

30 мая датская телерадиокомпания DR и еще несколько европейских изданий сообщили, что американское Агентство национальной безопасности (АНБ) — подразделение Министерства обороны в составе национальной разведки США — с 2012 по 2014 год с помощью датских спецслужб шпионило за ведущими политиками в Германии, Швеции, Норвегии и Франции.

В этом списке, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и на то время глава Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (ныне президент страны).

В расследовании говорится, что американская сторона перехватывала текстовые сообщения, телефонные звонки и другую информацию по датским подводным коммуникационным кабелям, пользуясь сотрудничеством с военной разведкой Дании. Один из источников журналистов назвал инцидент «самым большим разведывательным скандалом в истории Дании».