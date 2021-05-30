В Киеве задержали мужчину, сбежавшего из зала Ирпенского городского суда

В Киеве в воскресенье, 30 мая, полицейский задержал мужчину, который два дня назад сбежал из зала Ирпенского городского суда.
Об этом рассказал руководитель столичного главка Андрей Крищенко.
«Сегодня, в свой выходной день, спецназовец полиции Киева увидел мужчину, похожего по описанию. Правоохранитель задержал его, вызвал на помощь наряд полиции и следственно-оперативную группу», — сообщил он.
Сейчас задержанного передали правоохранителям из Киевской области для проведения следственных действий.
- Уроженец Азербайджана Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы, обвиняемый в разбое (ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины), в пятницу, 28 мая, сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда. Для розыска беглеца на территории Киева и Киевской области была введена специальная полицейская операция.