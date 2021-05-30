В Украине за сутки выявили почти две тысячи новых зараженных коронавирусом. Вакцинировали — восемь тысяч

В Украине за минувшие сутки выявили 1 703 новых случая заражения коронавирусом. Среди них 85 детей и 10 медиков.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за коронавируса попали 1 330 человек, а умерли от осложнений — 84. В то же время 5 733 больных выздоровели.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и Киеве (96).

Также за прошедшие сутки сделали 8 592 прививки от коронавируса. Семь тысяч из них вакцинировали первой дозой, а 1,5 тысячи — завершили вакцинацию.