В Киеве за пьяное вождение задержали бывшего игрока «Шахтера» Шевчука

В Киеве вечером 28 мая патрульные за вождение в состоянии алкогольного опьянения задержали бывшего защитника футбольного клуба «Шахтер» и сборной Украины Вячеслава Шевчука.

Как сообщают «Киев оперативный» и «Трибуна», Шевчука остановили на бульваре Леси Украинки, когда он находился за рулем Porsche 911. У него были признаки алкогольного опьянения.

Поводом для задержания Шевчука стали оскорбления и то, что он толкался. Также он отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови. На Шевчука надели наручники и посадили в патрульную машину, хотя он этому сопротивлялся.

На видеозаписи слышно, как он матерится и требует от полицейских пустить его «пописать».

Как сообщает Sport.ua, в пятницу вечером Шевчук участвовал в праздновании 85-летия «Шахтера». Вероятно, там он и напился.

Полиция Киева до сих пор не сообщила детали задержания.