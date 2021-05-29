Зеленский просит Кабмин изменить закон о предотвращении коррупции, чтобы повысить прозрачность декларирования

Президент Владимир Зеленский обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором просит Кабмин безотлагательно подготовить и внести в Верховную Раду проект изменений к закону «О предотвращении коррупции», чтобы повысить прозрачность процедуры декларирования.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский отмечает, что необходимо четко определить срок, в течение которого в отношении чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения относительно прекращения предпринимательской деятельности или его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний.

Также президент считает, что необходимо восстановить тридцатидневный период, в течение которого чиновники обязаны передать в управление другим лицам принадлежащие им предприятия и корпоративные права.

Кроме этого, он просит уточнить положение о том, что требования о передаче в управление другому лицу не применяются именно в части акций акционерного общества, в котором лицо избрано на должность, совокупная номинальная стоимость которых не превышает 0,25 прожиточного минимума и совокупное количество которых составляет не более 5% голосующих акций АО.

Зеленский отмечает необходимость обязательного декларирования операций по покупке/продаже иностранной валюты, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов. Это же распространяется и на членов семей чиновников.

Зеленский также выступает за возобновление обязательной полной проверки деклараций лиц, занимающих должности советника или помощника председателя Верховной Рады и проведение специальной проверки претендентов на эти должности.