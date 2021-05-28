Личный самолет диктатора Чаушеску продали за €120 тысяч

Самолет изготовили в Бухаресте в 1986 году по лицензии Британской авиастроительной корпорации (BAC). Он был частью авиафлота Чаушеску до декабря 1989 года, когда диктатор был свергнут и казнен вместе со своей женой.

Об этом сообщает Euronews .

Личный самолет ROMBAC 1-11 румынского диктатора Николае Чаушеску был продан на аукционе за €120 тысяч.

После падения Чаушеску самолет включили во флот государственной авиационной компании Romavia. Его на некоторое время одалживали пакистанской компании Aero Asia, а затем оставили в ангаре.

На аукционе румынскому коллекционеру за €95 тыс. также продали автомобиль Paykan Hillman Hunter, подаренный Чаушеску шахом Ирана в 1974 году.