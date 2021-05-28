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Несовершеннолетняя из «ДНР» через минное поле перешла на неоккупированную территорию Украины

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
Несовершеннолетняя из «ДНР» через минное поле перешла на неоккупированную территорию Украины

МВД

Несовершеннолетняя девушка из оккупированной части Донецкой области самостоятельно пришла на линию разграничения через минное поле.

Об этом пишет пресс-служба МВД.

Она сообщила, что хочет проживать на неоккупированной территории Украины. Девушке 16 лет, она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, живет в оккупированной Горловке.

«Правоохранители установили, что несовершеннолетняя, после отдыха с друзьями, пересекая минные поля, сознательно пришла на линию разграничения пгт. Верхнеторецкое. Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины. По словам девушки, она имеет родственников в Западной Украине», — отметили в ведомстве.

Сейчас девушка находится в приюте под наблюдением полицейских. Ее осмотрели медики и не обнаружили никаких телесных повреждений.

  • Орджоникидзевский райсуд Мариуполя приговорил мужчину к 6 годам и 6 месяцам тюрьмы за участие в войне против Украины. Мужчина с июля 2014 года по апрель 2015 года воевал на стороне боевиков «ЛДНР», но после смены политических взглядов перешел на сторону Вооруженных сил Украины.
  • В октябре 2019 года контрразведка Службы безопасности вывезла из неподконтрольной части Донецкой области важного свидетеля, который дал показания о пытках и других военных преступлениях, совершенных боевиками так называемого «Министерства госбезопасности ДНР».