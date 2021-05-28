Несовершеннолетняя из «ДНР» через минное поле перешла на неоккупированную территорию Украины

Несовершеннолетняя девушка из оккупированной части Донецкой области самостоятельно пришла на линию разграничения через минное поле.

Об этом пишет пресс-служба МВД.

Она сообщила, что хочет проживать на неоккупированной территории Украины. Девушке 16 лет, она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, живет в оккупированной Горловке.

«Правоохранители установили, что несовершеннолетняя, после отдыха с друзьями, пересекая минные поля, сознательно пришла на линию разграничения пгт. Верхнеторецкое. Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины. По словам девушки, она имеет родственников в Западной Украине», — отметили в ведомстве.

Сейчас девушка находится в приюте под наблюдением полицейских. Ее осмотрели медики и не обнаружили никаких телесных повреждений.