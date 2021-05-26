Лувр впервые в истории музея возглавит женщина

Директором парижского Лувра впервые со времен открытия музея в 1793 году станет женщина — этот пост займет Лоранс де Кар, которая возглавляет музея дʼОрсэ и его филиал, музей Оранжери.
На эту должности 26 мая ее назначил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает France Inter.
Кроме 54-летней Лоранс де Кар, на эту должность претендовали нынешний директор Лувра Жан-Люк Мартинес, который был на этой должности восемь лет, и глава парижского музея Пикассо Лоран де Бон.
Лоранс де Кар приступит к новым обязанностям 1 сентября. Среди ее задачь будет повышение посещаемости Лувра, которая в прошлом году из-за пандемии коронавируса упала на 72%.
Новая руководительница является специалистом по искусству XIX — начала XX века, начинала свою карьеру в музее дʼОрсэ как куратор живописи. В 2014 году была назначена директором музея Оранжери, а через три года — музея дʼОрсэ.
- Лувр оцифровал все произведения искусства и создал для них отдельный сайт. А в декабре продал на аукционе за €80 тысяч возможность присутствовать на ежегодном осмотре Моны Лизы — раньше к этому процессу не допускали посетителей.