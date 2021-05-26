Лувр впервые в истории музея возглавит женщина

Директором парижского Лувра впервые со времен открытия музея в 1793 году станет женщина — этот пост займет Лоранс де Кар, которая возглавляет музея дʼОрсэ и его филиал, музей Оранжери.

На эту должности 26 мая ее назначил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает France Inter.

Кроме 54-летней Лоранс де Кар, на эту должность претендовали нынешний директор Лувра Жан-Люк Мартинес, который был на этой должности восемь лет, и глава парижского музея Пикассо Лоран де Бон.

Лоранс де Кар приступит к новым обязанностям 1 сентября. Среди ее задачь будет повышение посещаемости Лувра, которая в прошлом году из-за пандемии коронавируса упала на 72%.