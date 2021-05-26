«Киевавтодор» объявил тендер на капремонт Крещатика за 740 миллионов гривен

Коммунальное предприятие «Киевавтодор» объявило тендер на капитальный ремонт улицы Крещатик за 740 миллионов гривен.

Об этом сообщает «Небоскреб».

Аукцион запланирован на 30 июля. По условиям тендера, работы должны завершиться к концу 2023 года. С тротуаров планируют снять плитку и заменить ее гранитными плитами в 10 сантиметров толщиной. Гранитными плитами также облицуют парапеты и лестницы, установят декоративные гранитные шары.

Запланирован капитальный ремонт двух подземных переходов — на углу Крещатика и Прорезной и возле Майдана Незалежности. На отдельных выходах будут предусмотрены подъемники для людей с инвалидностью.

Издание отмечает, что в перечень работ также входит замена освещения, водоотвода, благоустройство и озеленение. Среди деревьев упоминается только каштан.