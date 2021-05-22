Авиакомпания Air India пострадала от кибератаки — хакеры получили доступ к данным 4,5 миллиона клиентов

Индийская национальная авиакомпания Air India пострадала от масштабной кибератаки, в результате которой злоумышленники похитили данные более 4,5 миллиона клиентов.
Об этом пишет ВВС.
По данным издания, скомпрометированные данные были зарегистрированы между 26 августа 2011 года и 20 февраля 2021 года. Речь идет о номерах паспортов клиентов и их билетах, а также данных кредитных карт.
При этом Air India заявила, что данные безопасности кредитных карт — номера CVV или CVC — не хранились на сервере. Пока неизвестно, кто стоял за кибератакой. Авиакомпания попросила всех клиентов изменить пароли для учетных записей на своем вебсайте.
- Ранее стало известно, что группа хакеров получила доступ к конфиденциальным и учетным данным десятков миллионов клиентов, водителей и сотрудников приложения для доставки Glovo.
- В мае прошлого года авиакомпания EasyJet заявила о краже хакерами данных 9 млн клиентов компании.