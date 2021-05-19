HBO Max опубликовал трейлер нового эпизода «Друзей», а журнал People показал фото со съемок

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал полноценный трейлер специального эпизода сериала «Друзья» — ранее был обнародован только тизер.

Новый выпуск, который выйдет под названием «Друзья: Воссоединение», не будет как отдельный полноценный эпизод, а выйдет в виде разговорного шоу. В съемках приняли участие классический состав участников — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.

Актеры в трейлере, сидя в декорациях квартиры Моники, а затем в студии, вспоминают известные сцены из сериала.

Журнал People накануне выхода эпизода поместил на обложку фото «Друзей», а также опубликовал несколько фотографий со съемок.

Напомним, спецвыпуск друзей выйдет уже на следующей неделе 27 мая на стриминговому сервисе HBO Max. Кроме шестерых актеров в нем также примут участие множество других звезд, среди которых Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, Леди Гага и модель Синди Кроуфорд.