Нардеп Яценко вошел во фракцию «Батьківщина»

Народный депутат Антон Яценко, который был фигурантом журналистских расследований, вошел в состав фракции «Батьківщина».

Об этом на заседании парламенте 18 мая сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Согласно поданному заявлению и частью третьей статьи 60 регламента Рады, сообщаю о вхождении нардепа Антона Яценко в состав депутатской фракции политической партии «ВО «Батьківщина», — сказал Стефанчук на заседании парламента.

Что известно о Яценко?

Антон Яценко является народным депутатом четырех созывов Рады. В 2007 году он прошел в парламент по спискам «Батьківщини». А с 2012 года избирался по округу № 200 в Черкасской области: в 2012-м от Партии регионов, а в 2014 и в 2019 годах — как самовыдвиженец. С 13 сентября 2019 года был членом депутатской группы «За майбутнє».

С нардепом связывали схему в сфере оценки объектов недвижимости, которая была известна как «площадки Яценко». Хотя сам нардеп отрицал какую-либо связь с ними.

Авторизованные электронные площадки появились после принятия госбюджета на 2018 год. Оценщики и нотариусы были обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в Единую базу. Впоследствии появились первые компании-посредники, которые обеспечивали доступ к базе.

Их СМИ связывали с Яценко. В августе 2018 года журналисты проекта Bihus.Info сообщили, что за первый месяц три фирмы-«прокладки», которые работали по этой схеме, получили более 23 миллионов гривен.

В конце концов, в декабре 2019 года Рада ликвидировала эти «оценочные площадки» по продаже недвижимости.