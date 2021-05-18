Президент США Байден отчитался о доходах за 2020 год. Они сократились

Президент США Джо Байден опубликовал свою налоговую декларацию за 2020 год, из которой следует, что он и его жена Джилл заработали $607 336 и заплатили $157 414 федерального подоходного налога.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

Байдены также уплатили $28 794 подоходного налога в штате Делавэр (жили там до переезда в Белый дом) и $443 в Вирджинии. Кроме того, $30 704 они пожертвовали благотворительным организациям, самую крупную сумму ($10 тысяч) — фонду имени Бо Байдена, умершего в 2015 году от лейкемии (сын Байдена).

Вице-президент Камала Харрис вместе с супругом в 2020 году получили почти $1,7 миллиона дохода. Они уплатили $621 225 подоходного налога в федеральный бюджет и $125 тысяч налога в Калифорнии. Ее муж — Даг Эмхофф — заплатил $56 997 налога в округе Колумбия. На благотворительность они пожертвовали $27 006.

Как пишет The New York Times, годом ранее семья Байденов заработала $985 223. Доход получен от публичных выступлений, продажи книг и лекций в высших учебных заведениях. Зарплата Байдена на посту президента составила $400 тысяч.