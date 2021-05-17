В Сингапуре заявили, что новые штаммы коронавируса больше поражают детей. Поэтому власть закрывает школы

В Сингапуре заявили, что закрывают школы на карантин из-за угрозы новых штаммов коронавируса. Там считают, что они сильнее поражают детей.
Об этом пишет Reuters.
Особое беспокойство в Сингапуре вызывает новый индийский штамм коронавируса. Поэтому там ищут способы, как начать вакцинацию несовершеннолетних.
А пока все учебные и средние классы, а также колледжи до конца учебного года переходят на дистанционку.
«Некоторые из этих [вирусных] мутаций более опасны и, похоже, поражают детей младшего возраста», — сказал министр образования Чан Чун Синг.
- Сингапур возглавил рейтинг устойчивости к коронавирусу — впервые с первого места подвинули Новую Зеландию. Это произошло благодаря быстрым темпам вакцинации.