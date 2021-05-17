В США сошел с рельс поезд с опасными химикатами. Власти эвакуировали жителей небольшого городка

В США на северо-западе штата Айова на окраине городка Сибли сошел с рельс товарный поезд, который вез опасные удобрения и нитрат аммония. Авария вызвала сильный пожар и разлив химикатов.

Об этом сообщают Associated Press и ABC News.

Представитель железнодорожной компании Union Pacific Робинн Тисвер сообщила, что во время крушения с рельсов сошло около 47 вагонов, но бригада поезда не пострадала.

Из-за опасности взрыва Управление по чрезвычайным ситуациям округа Осеола эвакуировало из Сибли около 80 человек (всего в городке проживает 3 тысячи человек). Власти эвакуировали район в пределах 8 км от крушения. Красный Крест в Айове открыл центр для приема семей.

На месте аварии работают пожарные и экстренные службы. Размер ущерба оценивается.