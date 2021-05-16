В Израиле в синагоге обрушилась трибуна. Пострадали свыше 130 человек, есть погибшие

В синагоге израильского поселения Гиват-Зеев обрушилась трибуна, на которой находилось около 600 человек.

Как сообщают Haaretz и The Time of Israel, 132 человека пострадали и еще двое скончались от полученных травм.

Медики отмечают, что 10 человек находятся критическом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали. Среди них множество детей и подростков.

Инцидент произошел в день праздника Шавуот. По данным журналистов, синагога, принадлежащая Карлинскому хасидскому двору, не была достроена, и местные власти не дали на нее разрешение. Несмотря на это, службы в здании велись постоянно.