В Израиле в синагоге обрушилась трибуна. Пострадали свыше 130 человек, есть погибшие

В синагоге израильского поселения Гиват-Зеев обрушилась трибуна, на которой находилось около 600 человек.
Как сообщают Haaretz и The Time of Israel, 132 человека пострадали и еще двое скончались от полученных травм.
Медики отмечают, что 10 человек находятся критическом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали. Среди них множество детей и подростков.
Инцидент произошел в день праздника Шавуот. По данным журналистов, синагога, принадлежащая Карлинскому хасидскому двору, не была достроена, и местные власти не дали на нее разрешение. Несмотря на это, службы в здании велись постоянно.
- 30 апреля в Израиле во время празднования религиозного фестиваля Лаг ба-Омер в давке погибли 44 человека. Власти разрешили собраться не более 10 тысячам человек, но на фестиваль приехало около 100 тысяч людей. Трагедия произошла в узком коридоре у гробницы раввина.