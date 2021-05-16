В Исландии выставили на продажу земельный участок, на котором расположен действующий вулкан

В Исландии выставили на продажу участок земли на полуострове Рейкьянес. На нем расположен действующий вулкан Фаградальсфьятль.

Об этом пишет Bloomberg.

Вулкан начал извергаться весной 2021 года. Владелица земли, на которой расположено фермерское хозяйство Храун, Анна Тордис Гудмундсдоттир уже сообщила, что получила два предложения о покупке.

По ее словам, эта земля принадлежала ее семье в течение нескольких поколений. Она хочет, чтобы там построили «что-то хорошее для публики».

Власти Исландии не планируют покупать эту землю, но готовы выделить средства, чтобы превратить местность в памятник. На это хотят потратить более 500 тысяч долларов.