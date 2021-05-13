Глава МИД Венгрии после переговоров с министром Кулебой заявил о прогрессе в отношениях с Украиной

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о достижении «прогресса, который дает повод для осторожного оптимизма» в отношениях с Украиной.

Об этом он заявил после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Братиславе 13 мая, цитирует издание Hirado.

«В последние дни был достигнут прогресс, который дает повод для осторожного оптимизма [...] В нынешней ситуации эти небольшие успехи также следует ценить», — сказал Сийярто.

По словам министра иностранных дел Венгрии, он договорился с Кулебой как можно скорее созвать заседание совместного комитета после длительного перерыва.

«Кажется, намечается решение, которое могло бы помочь закарпатским венграм оказаться в лучшем положении по использованию родного языка», — отметил Сийярто, комментируя результаты второй встречи венгерско-украинской рабочей группы по вопросам образования, и добавил, что также достигнут прогресс по взаимному признанию дипломов и профессиональных квалификаций.

Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter отметил, что собеседники договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации, чтобы граждане обеих стран могли путешествовать безопасно.

Кроме этого, по словам главы МИД Украины, Сийярто принял приглашение поехать на Донбасс после того, как Венгрия начнет председательствовать в Комитете министров Совета Европы в мае.

Закон об образовании

В сентябре 2017 года Верховная Рада поддержала образовательную реформу, ключевыми нововведениями которой стали 12-летняя школа и определение украинского как языка образовательного процесса.

Норма о языке преподавания для нацменьшинств вызвала возмущение со стороны властей соседних государств, в частности Румынии и Венгрии. Международных партнеров не устраивает, что в 5—9 классах школ, где учатся представители нацменьшинств, несколько предметов будут преподавать на украинском языке. В Закарпатской области сейчас живут примерно 150 тысяч этнических венгров.

После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать дальнейшее сближение Украины с ЕС и НАТО из-за украинского образовательного закона.

16 января 2020 года Верховная Рада приняла в окончательном втором чтении законопроект об образовании, который выводит частные школы из-под действия статьи 7 языкового закона — это было одним из требований Венгрии в конфликте с Украиной. Несмотря на это, Венгрия продолжает блокировать сотрудничество Украины с НАТО.